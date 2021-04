Coronanieuws: 'Na vaccinatie kun je coronavirus ook niet meer overdragen'

8.25

De werkgelegenheid in het zuidoosten van Brabant is minder hard geraakt dan landelijk. Door corona daalde in 2020 het aantal werknemersbanen landelijk met 96.000. Dat blijkt uit cijfers van het UWV. In de periode van september 2019 tot en met september 2020 daalde het aantal banen van werknemers in Zuidoost-Brabant met 1.400 tot 239.800.

De afname van banen in Zuidoost-Brabant ligt in die periode met 0,6 procent onder het landelijk gemiddelde van 1,2 procent. De afwijking in Zuidoost-Brabant komt vooral door de sterke industriële sector en de beperkte aanwezigheid van cultuur, sport en recreatie en de reisbranche. Er zijn goede kansen op werk in zorg & welzijn, openbaar bestuur en onderwijs. Ook sectoren als bouw, financiële diensten en ICT zagen in het afgelopen jaar hun werkgelegenheid toenemen in Zuidoost-Brabant.