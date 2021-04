Aanhoudende terreur rond basisschool in Berghem: 'Dit moet stoppen'

Al meer dan een jaar worden basisschool de Fonkeling en de directe omgeving ervan geplaagd door baldadige en vernielzuchtige jeugd. De gemeente Oss, de politie en het schoolbestuur zijn het helemaal beu. De tijd van waarschuwen is dan ook voorbij; vanaf deze eerste april wordt echt opgetreden. “Dit moet echt stoppen.”

'Moet een fijne plek zijn' Van plassen in de zandbakken tot het verplaatsen van banken, vernielen van planten, bomen en struiken tot het afsteken van vuurwerk op de ramen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van vernielingen waar de school het afgelopen jaar mee geconfronteerd is.

Hoffman is de aanhoudende ellende ook al lang een doorn in het oog, veel te lang naar haar zin. Ze is blij dat er nu boetes of andere straffen kunnen worden uitgedeeld. “Alles wat op deze manier wordt aangericht, is zo zonde, ook voor het geld”, aldus Hoffman, die haar tijd bovendien ook beter kan gebruiken in deze coronacrisis, zo liet ze al eerder weten.