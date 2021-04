Bloemenpracht achter gesloten poort, maar Ria laat jou toch meegenieten

Wachten op privacy instellingen... Bloemen kleuren het arboretum (foto: Erik Peeters). Volgende Vorige vergroot 1/3 Bloemenpracht in Arboretum Oudenbosch

Het is voorjaar! De bloesem en lentegeuren vieren hoogtij in parken en tuinen. Bijvoorbeeld in het Arboretum in Oudenbosch, met Pasen traditioneel de publiekstrekker van de regio. Maar juist nu blijft vanwege de coronamaatregelen de poort gesloten.

Omroep Brabant mocht aan de hand van vrijwilligster Ria Coenen toch even een kijkje nemen. En er viel genoeg bloemenpracht te zien.

De afgelopen weken hebben vrijwilligers de tuin spik en span gemaakt. “Het doet echt pijn dat al dit moois nu niet te zien i,s voor het publiek want het is zeer de moeite waard. Niet voor niets trekt de tuin jaarlijks zo’n twaalfduizend bezoekers”, aldus voorzitter Johan van Oosterhout van het Arboretum.

"Elk seizoen heeft zijn charme."

Tegelijkertijd heeft hij wel begrip voor de maatregelen: “Je zou kunnen denken dat het buiten en daarom veilig is. Maar ook de terrassen blijven dicht en er gelden maatregelen in de natuur. Wij trekken tijdens een paasweekend honderden mensen. Dat dit nu niet kan, is begrijpelijk.”

Gelukkig trekt de natuur trekt zich niks aan van de pandemie. Johan van Oosterhout hoopt dat het Arboretum in de tweede helft van de lente alsnog open mag voor publiek. “De lentebloesem is dan weer verdwenen hij maar de tuin is altijd mooi. Elk seizoen heeft zijn charme.”

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.