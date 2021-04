Ziekenhuizen slaan alarm, maar op priklocaties zitten prikkers niks te doen

Wachten op privacy instellingen... Rust bij de prikstraten. Volgende Vorige vergroot 1/2 Verbazing over rustige priklocaties

Na een jaar corona-ellende en een zware lockdown sinds half december, luiden ziekenhuizen opnieuw de noodklok. Na drie maanden vaccineren gaat het nog niet veel beter in Brabant. Een onaangekondigd kijkje in het vaccinatiecentrum in Veghel, leert dan ook dat er nog altijd niet van de volledige prikcapaciteit gebruik wordt gemaakt. "We hebben simpelweg niet meer vaccins", aldus de GGD.

Bijna lege parkeerplaatsen, geen wachtrijen en werkeloze prikkers. Dat is het beeld donderdag bij de vaccinatielocaties in Brabant. En dat valt ook de ouderen op, die op deze dag hun eerste of tweede prik hebben gehaald.

Vaccinatiecijfers donderdag 1 april:



Eindhoven: 1178 prikken, onbekend wat maximale capaciteit is

Helmond: 532 prikken, onbekend wat maximale capaciteit is

Boxmeer: 287 prikken, onbekend wat maximale capaciteit is

Berghem: 350 prikken, maximale capaciteit: 1000

Veghel: 776 prikken, maximale capaciteit: 2900

Den Bosch: 651 prikken, maximale capaciteit: 1800

Tilburg: 913 prikken, maximale capaciteit: 1800

GGD West-Brabant wilde de prikcijfers van de overige drie locaties in onze provincie nog niet bekendmaken aan Omroep Brabant.

Gemiste kans

Blij dat we onaangekondigd een bezoek brengen, zijn ze niet op de priklocatie in Veghel. "We hebben niks te verbergen, maar je loopt niet zomaar een medische locatie binnen." Dus blijft het donderdag bij een snelle blik in het vaccinatiecentrum. Buiten de poorten spreken mensen hun ongeloof uit over de rust binnen.

"Ik vind het niet kunnen", vertelt een vrouw die met haar vader een prik heeft gehaald. "Die mensen daar binnen kunnen er niks aan doen, maar er zitten gewoon een heleboel mensen niks te doen. Dit is een gemiste kans." Een vrouw uit Uden vertelt: "Het was wel drukker dan bij mijn eerste prik."

Compliment

Maar er is ook een compliment. "Iedereen loopt te zeiken op de GGD, maar hier is alles uitstekend geregeld", vertelt een man uit Gassel. "Maar het was helemaal niet druk. Dat priktempo moet wel omhoog, maar dat is mijn probleem niet. Een compliment moet ook eens."

Seinen op rood

In de Brabantse ziekenhuizen staan ondertussen opnieuw alle seinen op rood. De ic-bedden liggen maximaal vol en de gewone zorg zal verder afgeschaald moeten worden de komende weken.

Prikken is dé oplossing. "Vaccins werken", zegt voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) Bart Berden hoopvol. "Maar we prikken te langzaam." De ouderen in voornamelijk de verpleeghuizen zijn gevaccineerd en dat zien ze ook in de Brabantse ziekenhuizen. "In de ziekenhuizen zien we nu een jongere groep verschijnen dan voorheen." Dat komt omdat nog lang niet voldoende mensen een prik hebben gekregen. "Met dit priktempo zijn wij niet blij."

Elke week nieuwe toevoer

GGD West-Brabant zegt toe te werken naar anderhalf miljoen prikken per week. "Daar groeien we geleidelijk naartoe. We krijgen elke week nieuwe toevoer, alleen is dat moeilijk te voorspellen."

Zo krijgen ze in het westen van Brabant volgende week 7500 vaccins meer dan deze week. "Mensen die eind april een afspraak hadden, kunnen dan ook bellen om de afspraak te vervroegen. We prikken wat we kunnen prikken." En vanaf dinsdag krijgt iedereen tussen de 70 en 74 jaar ook een uitnodiging voor een prik.

De GGD benadrukt dat ze niet zitten te niksen. "Veertienduizend medewerkers zitten klaar in het callcenter en op de prik- en testlocaties om mensen te helpen. Alles staat klaar, zodat als er vaccins beschikbaar zijn we meteen kunnen prikken."

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.