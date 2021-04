Laatste tickets Paaspop vliegen deur uit: ‘Geen anderhalve meter festival’

Festivaldirecteur Peter Sanders kijkt naar de verkoop van de laatste Paaspoptickets (foto: Noël van Hooft) vergroot

Paaspop zou eigenlijk op dit moment in volle gang moeten zijn. Maar door de corona-ellende is dit al het tweede jaar zonder muziek, entertainment en bier tijdens Pasen. Toch gaat Paaspop dit jaar wel door, maar pas in het eerste weekend van september. Vandaag gingen de laatste tickets in de verkoop. De meeste tickets waren vorig jaar al verkocht. Voor de festivaldirecteur was zaterdagmorgen het een uur lang staren naar cijfertje en hopen op een uitverkocht festival.

Een jaar geleden moesten ze de opbouw van het festival stilleggen en verplaatsen naar Pasen 2021. Maar het enige Paaspopgevoel dit weekend is de verkoop van de laatste kaartjes, want ook nu geen festival op de weilanden in Schijndel.

Drukste Paaspop ooit

Festivaldirecteur Peter Sanders zit om elf uur in het kantoor van Paaspop te staren naar een scherm. Duizenden mensen staan in de wachtrij om de laatste dagtickets te bemachtigen, de weekendtickets zijn al uitverkocht. En tien minuten later is ook de zaterdag vol. ‘’Het gaat super’’, zegt Sanders. ‘’Nu nog de vrijdag, zondag en de campingtickets. Maar, ik ben nu al blij.’’

Dat het snel zou gaan had Sanders wel verwacht. ‘’Een paar weken geleden stonden 12.000 mensen in de wachtrij voor 8.000 weekendtickets. Binnen een kwartier waren ze allemaal weg.’’ In het recordjaar 2019 telde het festival in Schijndel 90.000 bezoekers. ‘’En daar gaan we dit jaar overheen, het wordt in september de drukste Paaspop ooit’’, vertelt Peter Sanders.

Goede voorbereiding

Eigenlijk hadden al die bezoekers op dit moment moeten genieten van meer dan 250 acts op bijna twintig podia. ‘’Ik ga er honderd procent vanuit dat het in september allemaal door kan gaan. Zeker nu de vaccins effectief blijken te zijn’’, aldus Sanders. Financieel redt Peter Sanders het dankzij regelingen van de overheid. ‘’En omdat mensen Paaspop trouw zijn gebleven. Slechts acht procent van de vorig jaar verkochte tickets zijn teruggegeven vorig jaar.’’

Pinkpop en andere grote festivals gaan ook dit jaar niet door. ‘’Wat wij goed hebben gedaan is eind november alles al regelen voor Pasen en het eerste weekend september. Dat hebben we geregeld met de gemeente, politie, alle acts en leveranciers van de tenten en podia.’’

Normaal festival

Zo heeft Peter Sanders een half jaar geleden Anouk al vastgelegd voor de zondag tijdens Pasen en de zaterdag tijdens het weekend in september. Maar Paaspop heeft ook geluk dat ze een festival zijn met voornamelijk Nederlandse en Belgische acts. ''Pinkpop moet het juist hebben van grote Amerikaanse namen en die toeren nu niet.''

Het wordt geen festival op anderhalve meter. ‘’In een vergadering met collegafestivals en de minister hebben we duidelijk aangegeven dat we dat niet zien zitten. Het gaat gewoon door of niet.’’

Testen zou nog een optie zijn, maar daar rekent Sanders niet op. ‘’Het wordt in september gewoon een ouderwets gezellig festival.’’

