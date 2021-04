Wasbeer in boom zorgt voor veel bekijks in Vught

Het is nogal een bijzonder gezicht, een wasbeer in een boom. Mensen komen, gewapend met verrekijkers en camera's, naar het beestje kijken.

De wasbeer zit hoog in een boom en veel mensen komen naar hem kijken. Onduidelijk is waar het beestje vandaan komt of waar hij naartoe moet. Het gebeurt een enkele keer dat een wasbeer wordt gevonden. Dat gebeurde bijvoorbeeld in 2014 bij Drimmelen, in 2012 in Nuland, ook in 2012 in Berkel-Enschot, maar deze was al dood.