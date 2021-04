Mega-paasei van veertig kilo voor de cliënten van GGZ in Boekel

Wachten op privacy instellingen... Cliënten van het GGZ in Boekel waren blij verrast met hun mega-paasei Volgende Vorige vergroot 1/2 Een mega-chocoladepaasei voor de cliënten van GGZ in Boekel

Een mega-chocoladepaasei van bijna een meter hoog en veertig kilo zwaar. Dat is zaterdag geschonken aan de cliënten van de GGZ in Boekel.

Janneke Bosch Geschreven door

Het enorme chocolade gevaarte is gemaakt door Teun en Linda van Dommelen uit Best. Het is het tweede jaar op rij dat ze zo'n joekel van een chocoladekunstwerk weten te produceren. Het is voor het tweetal van 'Bakker met karakter' niet de bedoeling om er iets aan te verdienen. Ze geven het weg, aan mensen die wel een hart onder de riem kunnen gebruiken.

"De cliënten hebben óók heel veel in moeten leveren."

Zo ging het ei vorig jaar naar medewerkers van het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven. Dat was midden in de eerste coronagolf en de zorgmedewerkers stelden het gebaar enorm op prijs.

Dit jaar is het de eer aan de verslaggevers van het Omroep Brabant tv-programma Brabants Buske om het chocolade-ei af te leveren. Meer dan vierduizend aanmeldingen kwamen er binnen. Maar het GGZ in Boekel was de gelukkige. En dan niet de medewerkers, maar de cliënten. "Want die hebben óók heel veel in moeten leveren", zo zegt Bea die haar cliënten voor de actie had aangemeld.

Paasei van 40 kilo vergroot

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.