Zo heftig was overval op supermarkt, jonge jongens trekken vuurwapen

De politie heeft zaterdagmiddag beelden vrijgegeven van de gewapende overval op een supermarkt in Budel-Schoot. Op de beelden is te zien hoe de vermoedelijk jonge daders hun vuurwapens richten op medewerkers van de winkel.

De overval gebeurde donderdagavond, rond acht uur. Er waren nog verschillende klanten en personeelsleden aanwezig in de winkel. Te zien is hoe het groepje van vermoedelijk vier jonge daders de winkel binnen komt rennen. Binnen enkele tellen krijgt een medewerkster achter de balie een vuurwapen op zich gericht. Ook andere medewerkers worden onder schot gehouden.

Terwijl een van de overvallers een medewerker achter de balie in een hoek duwt, zwaait een ander met een rood plastic tasje: daar moet het geld in. Ondertussen slaat hij met zijn pistool op de balie.

Jeugdige verdachten De politie denkt dat het om jeugdige verdachten gaat. Ze droegen donkere kleding en hadden bivakmutsen op. Een getuige had het groepje al zien rondhangen bij de winkel en de politie gewaarschuwd. Ongeveer tegelijkertijd startten ze met de overval.

De verdachten maakten geld buit uit de kassa en gingen er daarna vandoor. Getuigen zagen hen in de richting van de grens met het Belgische Hamont rennen. Waar zij nu zijn is onbekend, maar de politie vermoedt dat ze ook daadwerkelijk de grens over zijn gevlucht.