Nandi na Op Zoek naar Maria-winst in nieuwe rollercoaster: 'Overweldigend'

Wachten op privacy instellingen... Nandi vol trots na het winnen van Op Zoek naar Maria (foto: AVROTROS). Volgende Vorige vergroot 1/2 Edward Hoepelman is enorm trots op zijn oud-leerling.

Nandi van Beurden won zondagavond het AVROTROS-programma Op Zoek naar Maria. De Tilburgse noemt die winst nog altijd onwerkelijk, al begint ze steeds meer te beseffen dat zij gewonnen heeft. Daardoor krijgt ze komend seizoen de hoofdrol in de musical The Sound of Music.

"Het is ongelofelijk", zegt Nandi de dag na de winst. "Ik ben nog niet helemaal op aarde, het is nog onwerkelijk. Je bent de hele dag aan het repeteren voor de liveshow. En alle mogelijke scenario's worden gerepeteerd. Dan komt het moment dat het daadwerkelijk zover is, dat je live gaat. Toen zei hij mijn naam en dacht ik: dit is geen repetitie, dit is echt. Dat is gewoon waanzinnig."

In eerste instantie was ze nog niet in jubelstemming. "Help, dacht ik. Ik moet nog omkleden, ik moet nog een lied zingen. Ik stond nog in de stand 'ik ben een liveshow aan het doen, ik moet nog iets doen'." Aan het einde van haar lied kwamen alle meiden bij haar staan. "Als ik daaraan denk, kan ik daar weer van vol schieten."

"Het is allemaal overweldigend, ik sta nog steeds te stuiteren."

Nandi noemt het tv-programma een rollercoaster. Maar na het winnende moment is het niet rustiger geworden. "Het is nu een persrollercoaster. Het is allemaal overweldigend, ik sta ook nog steeds te stuiteren. Ik heb even mijn bed aangeraakt, dat was het. Ik denk dat ik rond vier uur omval", zegt ze lachend. "Langzaam komt nu wel het besef, begint het tot me door te dringen dat ik gewonnen heb."

De Tilburgse doet alle interviews met een grote lach op het gezicht. Ze geniet van het moment. Kort voor de finale had ze nog een ander gevoel. "Ik sterf op zo'n moment duizend doden. Als ik iets doe, wil ik het goed doen. En ik weet dat het een momentopname is. Maar normaal blijft een auditie in die ruimte. Nu staat het online en wordt het door heel veel mensen bekeken. Ik was bloednerveus. Dat is dan tot het eerste akkoord klinkt. Dan is het weg en ben ik er. Maar de meiden én de redactie hebben echt afgezien met mij."

Door de zoektocht kwam Nandi iedere week weer even in het theater. "Dat gevoel dat we iedere week hebben gehad, dat was waanzinnig. We hebben vanwege corona een jaar op stal gestaan. Het is echt heel leuk dat we dit hebben mogen doen, met z'n allen."

"Met zelf genieten doe je de kijker én jezelf een cadeau."

Nandi straalt uit dat ze enorm geniet. Het is iets dat ze ook tijdens een show moet doen. "Genieten, genieten, genieten. Dat is iets dat ik nog steeds moet leren, dat is me iedere week op het hart gedrukt. Dat is niet te liegen. Daar doe je de kijker, maar ook jezelf, een cadeau mee." Het is niet het enige dat ze tijdens Op Zoek naar Maria heeft opgestoken. "Ook dat je jezelf nooit in een mal moet stoppen van wat je denkt dat mensen willen zien of van wat mensen leuk vinden. Je moet durven eigenheid in je rol te stoppen. Dat maakt het waarachtig, authentiek en origineel."

LEES OOK:

Nandi geniet van de winst van Op Zoek naar Maria (foto: AVROTROS). vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.