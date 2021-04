Uit de boom geschoten wasbeer maakt het goed: 'Ze is wel nieuwsgierig'

De opgevangen wasbeer (foto: Valentino Stakenburg). vergroot

De wasbeer die een paar dagen in een boom in Vught zat, maakt het goed. Dat laat Peter de Haan van Stichting AAP weten. Het beestje is in Almere opgevangen. "Ze is vrij kalm, maar wel nieuwsgierig."

Zondag aan het einde van de dag is de wasbeer binnengekomen bij Stichting AAP. Eerder was het vrouwtje met een verdovingsgeweer uit een boom in Vught geschoten.

Ze zit nu in quarantaine. Opvallend is dat het beestje niet bang lijkt te zijn voor mensen. "Meestal is zo'n diertje juist vrij schichtig en vrij agressief."

"Het kan een voormalig huisdier zijn."

Dat doet vermoeden dat de wasbeer mensen gewend is. "En dus kan het een voormalig huisdier zijn. Dat vermoedde de dierenarts ook al. Het kan zijn dat iemand de wasbeer heeft losgelaten toen diegene ontdekte dat het niet legaal is om het dier te houden. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat het dier zelf is ontsnapt."

De wasbeer zelf maakt het in ieder geval goed. "Ze heeft net nog wat gegeten, druifjes en walnoten. En inmiddels is ze ook gewogen, zo'n tien kilo. Dat is aan de zware kant."

Nu zit de wasbeer in een quarantaineruimte. "Dat is niet zo spectaculair, dat is meer een betegelde badkamer. Maar ze krijgt daar ook wel wat takken en boomstammen om in te klimmen. Ze wordt goed verzorgd."

"Ik verwacht dat de wasbeer nog een poosje bij ons zal blijven."

De komende dagen wordt het diertje onderzocht. Dan moet blijken of ze wellicht een worminfectie heeft opgelopen, dat is meestal het geval bij wilde wasberen. "Bij een infectie kan het zes weken gaan duren voordat de wasbeer uit quarantaine kan, anders is het drie tot vier weken."

Het is nog niet duidelijk wat er met de wasbeer gaat gebeuren. Meestal gaat een wasbeer samen met andere opvangen wasberen als groep naar een dierenpark of -tuin. "Vooral dierenparken vinden zo'n groep wasberen heel erg leuk. Alleen staan ze er vanwege de coronacrisis nu niet om te springen om dieren op te vangen. Ik verwacht dat de wasbeer nog wel een poosje bij ons zal blijven."

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.