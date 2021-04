Een schot en een schepnet: wasbeer in Vught is gevangen

Foto: Bart Meesters vergroot

De wasbeer die al een paar dagen in een boom in Vught zat, is gevangen. De dierenambulance heeft het dier met een verdovingsgeweer uit de boom geschoten.

Janneke Bosch Geschreven door

Toen de wasbeer verdoofd was, viel hij naar beneden. Medewerkers van de Dierenambulance wisten het dier met een schepnet op te vangen. Vervolgens is het beestje in een kooitje gestopt en meegenomen. Naar verluidt gaat de wasbeer naar Stichting AAP, waar hij opgevangen wordt.

Niet afgemaakt

De wasbeer is gevangen in opdracht van de gemeente Vught. Eerder ging nog het verhaal de ronde dat de wasbeer afgemaakt zou worden, maar dat is dus niet het geval. Een getuige die het zag gebeuren, zegt dat het diertje het goed lijkt te maken. Wel was er veel publiek rondom de boom, wat het niet makkelijker maakte het dier te pakken te krijgen.

De wasbeer in de boom zorgde de hele dag al voor veel bekijks. Al een paar dagen hield het dier zich schuil in de boom in Vught en was een behoorlijke attractie.

Het wasbeertje toen hij nog in de boom zat vergroot

