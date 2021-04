Europese hoofdprijs op zeer overtuigende wijze voor hockeydames Den Bosch

De halve finale van de Euro Hockey League (EHL) kun je achteraf eigenlijk als echte finale bestempelen. Na een ware thriller wonnen de dames van HC Den Bosch zaterdag na shoot-outs van Amsterdam. Maandagmiddag volgde de finale, daar had de ploeg van trainer Raoul Ehren geen enkele moeite met Club de Campo de Madrid: 5-0.

Het was voor het eerst dat de vrouwen meedoen aan de EHL. Dat was eigenlijk in 2020 al de bedoeling, maar door corona werd het met een jaar uitgesteld. Dit weekend was het dan eindelijk zover, in het Wagener stadion in Amstelveen.