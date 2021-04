Winkelen op tweede paasdag in alle rust: 'Normaal vind je mij hier niet'

Wachten op privacy instellingen... In alle rust winkelen op tweede paasdag bij tuincentrum Coppelmans. Volgende Vorige vergroot 1/2 In alle rust winkelen op tweede paasdag

In alle rust winkelen op tweede paasdag. Het lijkt een illusie, maar in 'het nieuwe normaal' heeft de klant alle ruimte. "Het is toch fantastisch! Normaal vind je mij hier niet op tweede paasdag!", aldus een klant van tuincentrum Coppelmans in Nuenen.

Normaal gesproken is het op tweede paasdagen hartstikke druk in tuincentra en woonwinkels. Maar dit jaar was alles anders.

'Een heel andere beleving'

Bij tuincentrum Coppelmans in Nuenen kregen klanten een uur de tijd om te winkelen op afspraak. "Dat betekent dat ze tweehonderd vierkante meter per persoon hebben. Dat geeft een heel andere beleving dan normaal", aldus medewerkster Laurelle Spaas.

Normaal gesproken is het extreem druk op deze dag. "Dan rennen we door de winkel. Dit jaar mogen we maar vijftig klanten in de winkel hebben, daarom voelt het hetzelfde als een normale woensdagochtend."

In de video hierboven zie je hoe 'druk' het maandag was bij tuincentrum Coppelmans en de IKEA in Son.

