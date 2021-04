Auto compleet uitgebrand in Oss

Wachten op privacy instellingen... Foto: Gabor Heeres/SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/2 De auto in Oss brandde helemaal uit

Een auto is in de vroege dinsdagochtend volledig uitgebrand in Oss.

Janneke Bosch Geschreven door

De melding van de brand kwam kort voor zes uur binnen bij de brandweer. Die was vervolgens snel in de Wagenaarstraat, waar de auto stond geparkeerd. Ze konden niet voorkomen dat de Golf in vlammen op ging.

Wat de oorzaak is van de autobrand, is nog onduidelijk. De politie is een onderzoek gestart.

Oss wordt al jarenlang geteisterd door autobranden. Al is het de laatste maanden betrekkelijk rustig.

