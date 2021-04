Iets minder coronagevallen, maar wel drukker op de intensive care

Een GGD-coronateststraat (foto: Joris van Duin) vergroot

Nadat de besmettingscijfers wekenlang stegen, is het aantal geregistreerde coronagevallen in Brabant en in heel Nederland gedaald. Dat blijkt uit de weekcijfers van het RIVM. Wel liggen er weer meer coronapatiënten op de intensivecare-afdelingen van de ziekenhuizen.

Joris van Duin Geschreven door

Bij het RIVM kwamen afgelopen week 7909 meldingen binnen uit Brabant, zo'n 5 procent minder dan een week geleden. Daarmee scoort onze provincie iets slechter dan het landelijke cijfer. In heel Nederland daalde het aantal besmettingen met 7 procent naar 48.186.

Het moet nog blijken of dit een ommekeer betekent en dat de coronasituatie in ons land verbetert. "De komende dagen zal duidelijk worden of de daling in het aantal positieve testuitslagen doorzet", schrijft het RIVM.

Minder mensen lieten zich testen

Ook het aantal mensen dat naar de teststraten van de GGD ging, nam voor het eerst sinds lange tijd af. Dat ging met 10 procent omlaag. Volgens het RIVM komt dit mogelijk door het paasweekend. Van de 500.000 mensen die getest werden, bleek 8,9 procent positief. Vorige week was dat nog 8,5 procent.

Na een forse stijging is het aantal coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen min of meer gelijk gebleven: 387. Op de intensivecare-afdelingen stijgt het aantal coronapatiënten wel door, naar 116. Dit is het hoogste aantal sinds de eerste coronagolf in het voorjaar van 2020.

Coronabezetting op de Brabantse intensive care-afdelingen (bron: ROAZ) vergroot

Brabantse ziekenhuizen hebben de intensivecare-capaciteit fors uitgebreid. Normaal gesproken zijn er 120 bedden, nu zijn dat er 200. De ic-bedden voor patiënten die geen corona hebben, liggen volgens de ziekenhuizen bijna allemaal vol.

Volgens voorzitter Bart Berden van het Regionaal Overleg Acute Zorg in Brabant is er een kwart minder ruimte voor 'gewone zorg'. De verwachting is dat dit de komende weken nog minder wordt.

Ook in de rest van Nederland zijn meer coronapatiënten op de intensive care terechtgekomen. Dat aantal steeg met bijna 20 procent. Ook het totale aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen steeg. Dat zijn er nu 2495, het hoogste aantal sinds half februari.

Derde golf minder hevig

Het Algemeen Dagblad meldde dinsdag dat de derde coronagolf waarschijnlijk korter en minder hevig wordt dan eerder gevreesd. Dat zou blijken uit nieuwe voorspellingen van het RIVM. De druktepiek op de intensivecare-afdelingen kan half april bereikt worden. Eerder voorspelde het RIVM dat dit in mei zou zijn. Ook zullen er honderden patiënten minder op de intensive care liggen dan verwacht.

Aura Timen van het RIVM houdt echter een slag om de arm. Volgens haar gaat het om modellen die de voorspellingen berekenen en zijn er onzekerheidsmarges. "Het zou volgende week anders kunnen zijn", zegt ze tegen de NOS.

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.