'Gevaccineerd? Boek nu!' Senior Vakantie Plan wil vanaf mei weer op reis

De advertentie van Senior Vakantie Plan. vergroot

In mei weer met een groepsreis naar het Duitse Bad Arolsen, geheel verzorgd en met een verpleegkundige mee in de bus. Senior Vakantie Plan in Den Bosch is er klaar voor. "Eind februari kregen we al telefoontjes van mensen die zeiden: 'Ik ben gevaccineerd, ik wil boeken!' De mensen willen weer genieten."

Zaterdag adverteerde Senior Vakantieplan in NRC Handelsblad met als motto: 'Gevaccineerd? Boek nu!' Anders dan de advertentie misschien doet vermoeden is een vaccinatiebewijs geen voorwaarde om te mogen boeken (tenzij het land van bestemming erom vraagt). Harco van Uden van Senior Vakantie Plan zegt zich altijd aan alle RIVM-richtlijnen te houden.

Van Uden: "Die oproep bedoelen we als aanmoediging. Sommige mensen volgen alleen het nieuws en maken zich grote zorgen over het virus. Wij zeggen dan: 'Als je gevaccineerd bent loop je geen risico. Wij zijn er weer klaar voor!'"

'Weggezet als bange groep'

Het is niet de eerste keer dan Senior Vakantie Plan de aandacht trekt met voortvarende plannen. Vorig jaar waren ze de eerste die in juni, meteen nadat iets grotere groepen weer toegestaan waren, reizen ging organiseren. Ze verzorgden 23 tripjes voor senioren. Tot december, toen de hotels vanwege de oplopende besmettingen weer dicht moesten.

Op social media klonk er kritiek, maar het animo voor de reizen was groot: "Deze mensen worden in de media weggezet als een bange groep. Maar wij hoorden vaak: 'We hebben niet zo veel tijd meer, we willen genieten'. Toen we in december noodgedwongen stopten kregen we hartverscheurende telefoontjes van mensen die zich zo op de reis verheugd hadden. Voor sommigen was het misschien wel hun laatste reis."

Hopen op versoepeling

Volgens Van Uden kijken we veel te veel naar wat niet kan. "Wij draaien het om. Net als vorig jaar staan we in de startblokken zodra er versoepelingen mogelijk zijn."

Wanneer dat gaat gebeuren is nog onduidelijk. "We hopen volgende week op de persconferentie wat goed nieuws te krijgen." Zo niet dan zou het kunnen dat de geplande pinksterreis naar Bad Arolsen geannuleerd moet worden. Maar ook voor juni, juli en augustus heeft Senior Vakantie Plan de nodige bestemmingen in de aanbieding.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.