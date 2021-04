Nachtvorst bedreigt fruitoogst en dat betekent werk aan de winkel

De vorst bedreigt de fruitbomen in Fijnaart (foto: Roks Streekwinkel/Omroep Brabant). vergroot

Het is alle hens aan dek voor de fruittelers in Brabant. De komende nachten kan het zo hard gaan vriezen dat de oogst gevaar loopt. De meeste ondernemers hebben voorzorgsmaatregelen genomen, toch kan het misgaan. “Het blijft heel spannend,” meldt Joël Roks. Hij runt in zijn woonplaats Fijnaart een tuinbouwbedrijf en een streekwinkel.

“Preventief kun je zelf al veel doen. Door het gras onder de bomen kort te houden en de grond eronder vrij te houden, waardoor er geen onnodige straling van de vorst ontstaat”, vertelt Roks, die een jaar of dertig de touwtjes in handen heeft in het familiebedrijf aan de Blaaksdeijk.

En beregenen dan? Dat is uiteraard ook nodig, maar in principe alleen bij de appel- en perenbomen. De knoppen van de kersenvruchten zijn gevoelig voor water en bacteriën. Zij gedijen daarom beter bij warmtekanonnen, zoals de ForestGuard. Tot voor kort zette Roks ook vuurpotten in. “Maar dat is zo arbeidsintensief en kost relatief zoveel dat we uiteindelijk besloten hebben om eenmalig in zo’n ‘kanon’ te investeren.”

De fruitteler is er in deze tijd van het jaar misschien wel meer dan ooit letterlijk en figuurlijk dag en nacht mee bezig. Hij kan zomaar gewekt worden door een alarm dat aangeeft dat door de kou het beregenings- of weringssysteem moet worden ingeschakeld.

"Je bent er steeds mee bezig."

“Je bent er steeds mee bezig, dat is de charme en het hoort erbij. Wanneer ik het zelf al niet in de gaten zou houden, dan zijn het mijn collega’s wel die me alarmeren. We appen elkaar in deze tijd geregeld. Om elkaar te waarschuwen of om te overleggen. Dit werkt goed”, vertelt Roks.

Gelukkig maar, want het lijkt wel alsof het weer in de loop van de jaren steeds minder voorspelbaar is geworden, zo is althans Roks’ ervaring. Je moet dus continu op je hoede zijn. Jaren geleden mislukte de oogst van diverse kwekers in de provincie Zeeland, doordat het toen zo hard vroor en omdat er een tekort aan zoet water was om de percelen nat te kunnen houden.

Dit probleem zal in Brabant nauwelijks ontstaan. Toch kan er wel eens watertekort ontstaan, of een storing aan warmteluchtmachines of pompen. In voorkomende gevallen komt Rudy Franken om de hoek kijken. De ondernemer uit Oudenbosch brengt Belgische apparaten op de markt om vooral kersen te behoeden voor het ergste. Franken is vooral actief in Brabant, maar heeft ook klanten bij onze zuiderburen.

"Op deze vorst is het lastig anticiperen."

Hij kan zo niet zeggen welk middel het best kan worden ingezet om de vorst het hoofd te bieden. Dat kan afhankelijk zijn van de ligging en de grootte van de percelen, waarop fruit geteeld, zo legt hij uit. “Maar,” voegt Franken eraan toe, “het is ook belangrijk om te weten in welk stadium de knoppen verkeren. Verder kun je te maken hebben met stralingsvorst (dan kan bijvoorbeeld ook jouw auto helemaal dichtgevroren zijn) of met vorst in combinatie met een harde wind, zoals deze dagen het geval is. Hierop is lastiger te anticiperen.”

