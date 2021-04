Ongelukken en sneeuw zorgen voor grote drukte op Brabantse snelwegen

Het is erg druk op de Brabantse wegen woensdagochtend. Automobilisten op de A58 en de A59 hebben het zwaar te verduren. En ook op de A2 staat een lange file. Rijkswaterstaat adviseert mensen die tussen Den Bosch en Utrecht de weg op moeten, om hun reis voorlopig even uit te stellen.

Op de A2 bij Den Bosch is een ongeluk gebeurd, waardoor er een lange file staat tussen Waardenburg en de afrit Sint-Michielsgestel: rond halfnegen was dat zeventien kilometer in totaal. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is een half uur, zegt de ANWB. Ook op de A59 was het al raak.