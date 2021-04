PSV-supporters snakken naar het stadion: ‘Hoe gaan we dit eerlijk doen?'

Het nieuws kwam ook voor de supportersvereniging van PSV als een verrassing: bij de wedstrijd tegen FC Groningen mogen op 24 april een paar duizend supporters in het stadion. Toch is er ook aarzeling bij Harrie Timmermans, de voorzitter van de supportersvereniging van PSV: “Want, hoe dan?”

“Nou, ik ben natuurlijk wel blij”, zegt hij er maar meteen even bij. “Het moment dat supporters weer naar het stadion mogen is een moment waar we enorm naar uitkijken, waar we naar snákken.” Maar op het moment dat het nieuws dinsdag naar buiten kwam, zorgde dat voor een stortvloed aan vragen van fans, waar zowel de club als de supportersvereniging nog geen antwoord op hebben.

Er zullen snel knopen of doorgehakt moeten worden, want aan het eind van deze maand staat de wedstrijd al op het programma. “We moeten er ook niet over piepen, we gaan in overleg en we gaan het zo eerlijk mogelijk doen. De wedstrijd is al op 24 april, dus er moet nu garen op de klos.”