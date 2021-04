Ellen zag de sneeuw en riep de lente uit tot witte kerst

1/1 Witte kerst in april in kapsalon van Ellen uit Gemert

Witte april? Witte kerst, zul je bedoelen! Dat dacht kapster Ellen Wijbenga uit Gemert. En ze voegde maar meteen de daad bij het woord: ze toverde haar kapsalon om in kerstsferen.

Ellen Wijbenga van Kapsalon Ellen in Gemert haalde meteen de kerstboom weer tevoorschijn. “Ik ben helemaal in kerstsferen door de sneeuw!” laat ze weten. Ook heeft ze kerstballen in haar haar én er schalt de hele dag kerstmuziek door de speakers in de kapsalon. Zo zit de stemming er meteen goed in.