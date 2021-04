Vorige week een warmterecord, nu een laag sneeuw: zo komt dat

Schijndel (foto: Noël van Hooft) Herperduin (foto: Martijn Steenhuizen) Herperduin (foto: Martijn Steenhuizen) Herperduin (foto: Martijn Steenhuizen) Herperduin (foto: Martijn Steenhuizen) Budel (foto: Ben Saanen) Budel (foto: Ben Saanen) Volgende Vorige vergroot 1/7 Schijndel (foto: Noël van Hooft)

De sneeuw komt opnieuw met bakken uit de lucht in Brabant deze woensdagochtend. Menig Brabander zal wakker worden met een wit sneeuwdek over de tuinen en de straten. Je zou niet zeggen dat de lente al is begonnen. Vanwege mogelijke gladheid is code geel afgekondigd. Weerman Leon Saris van Weerplaza legt uit hoe dat komt.

Janneke Bosch Geschreven door

Met een temperatuur die in de vroege ochtend nog maar net boven het vriespunt uit komt, is dat een schril contrast met precies een week geleden. Toen werd het bijna 25 graden en sneuvelde het warmterecord.

Spaanse lucht

“Het is echt een wereld van verschil”, beaamt weerman Leon Saris. “Dat heeft alles te maken met in wat voor lucht we ons bevinden. Vorige week was er een zuidelijke stroming en hadden we ‘Spaanse lucht’ over het land. Nu hebben we een noordenwind.”

En die noordenwind brengt dus ook sneeuw met zich mee. “Zeker in Brabant waar de temperatuur vannacht flink is gedaald, kan de sneeuw dan ook even blijven liggen.” Al zal dat niet de hele dag duren, verwacht hij. “Vanmiddag loopt de temperatuur op naar een graad of zes, dan zal de sneeuw wel weg zijn. Al blijft er de hele dag kans op winterse buien.”

Vriendelijker weer

Voor wie wel klaar is met het winterse weer en eigenlijk al toe was aan de lente heeft Saris een klein beetje hoop: “Donderdag draait de wind wat. Die komt dan uit het zuidwesten. De temperatuur komt dan een stukje hoger uit en het blijft zo goed als droog. Al met al krijgen we dan een stuk vriendelijker weer.”

