Kaartverkoop voor testevenementen loopt lekker, zeggen theaters en poppodia

Poppodia en theaters die nu al kaarten verkopen voor proefevenementen die ze deze maand draaien, zeggen dat het over het algemeen lekker loopt. Dat blijkt uit een rondje langs de organisatoren. "We kunnen niet wachten tot we weer open mogen", zegt Jessica van der Werf van poppodium De Mezz in Breda enthousiast.

Joris van Duin & Sandra Kagie

Na een sluiting van zo'n zes maanden mag een beperkt aantal poppodia, theaters, musea en voetbalclubs tijdens proefevenementen een klein aantal bezoekers ontvangen. Ondanks alle beperkingen, zoals testen en afstand houden, is dat een zeer welkom voorgerecht voor het loslaten van veel coronamaatregelen, zeggen de organisatoren.

De Mezz bijna uitverkocht

De kaartverkoop bij De Mezz in Breda is woensdagmiddag begonnen en de drie zitshows zijn zo goed als uitverkocht. "Het blijkt wel dat mensen snakken naar een portie live muziek, ook al moeten ze vooraf getest worden op corona", zegt een woordvoerder van het poppodium, waar Douwe Bob, Blaudzun en Altin Gün optreden.

Ook bij Gebouw-T in Bergen op Zoom loopt de kaartverkoop gestaag. "Ongeveer de helft van alle kaarten is verkocht", laat voorlichter Joep Gudde weten. Hier staan shows van Eut, S10 en 80's Onbeantwoord op de planning.

Bij het Parktheater in Eindhoven komt de verkoop volgens Geertje van Geel 'rustig op gang'. Stef Bos vult hier drie voorstellingen in. En bij het Muziekgebouw in dezelfde plaats is de kaartverkoop pas om half vijf 's middags begonnen. "We moesten vanochtend nog wat aftikken, voordat we tickets konden verkopen", zegt Tialde Postma.

Anderhalve meter

Overduidelijk is dat deze theaters en poppodia al voorsorteerden op deze proefevenementen. De kaartverkoop van voorstellingen in het Chassé Theater in Breda en De Pul in Uden start donderdagochtend. Het programma van 013 in Tilburg en De Effenaar in Eindhoven is nog niet bekend. Hoe en wanneer kaarten bij de Brabantse voetbalclubs worden verdeeld, is nog onduidelijk.

Het organiseren van deze proefevenementen gaat gepaard met de nodige coronamaatregelen. Zo moeten bezoekers zich minder dan 40 uur voor aanvang laten testen bij de Stichting Open Nederland, dus niet bij de GGD. De anderhalvemeter-maatregel blijft gehandhaafd en er mag slechts een beperkt aantal mensen aanwezig zijn. De overheid publiceerde dinsdagmiddag lijsten met organisatoren en evenementen die mogen meedoen aan deze proef.

Dit zijn de evenementen in onze provincie waar publiek bij mag zijn:

Poppodia:

Mezz in Breda (100 bezoekers)

25 april - Altin Gün

26 april - Douwe Bob

27 april - Blaudzun

Gebouw-T in Bergen op Zoom (100 bezoekers)

25 april - Eut

26 april - S10

27 april - 80's onbeantwoord

De Pul in Uden (100 bezoekers)

25 april - Voltage

26 april - Blaudzun

Programma nog niet bekend:

De Effenaar in Eindhoven - 130 bezoekers (25-27 april)

013 in Tilburg - 450 bezoekers (25-27 april)

Theaters:

Natlab Stichting Plaza Futura in Eindhoven (42 bezoekers)

16-18 april - Road to Panama

Parktheater Eindhoven (250 bezoekers)

16-18 april - Stef Bos

Muziekgebouw in Eindhoven (300-350 bezoekers)

16 april - Herman van Veen, Dat kun je wel zien dat is hij

17 april - Candy Dulfer

18 april - Philharmonie Zuid-Nederland, Beethovens Pastorale

Chassé Theater in Breda (400 bezoekers)

16 april - Wende, De Wildernis

17 april - Roué Verveer, Omdat het niet anders kan

18 april - Herman van Veen, Dat kun je wel zien dat is hij

Musea:

19-21 april - Noordbrabants Museum in Den Bosch (600 bezoekers)

Monumenten:

10-11 april - Grote Kerk in Breda (440 & 600 bezoekers)

Sport- en jeugdactiviteiten:

16 april - Zwemmen bij Center Parcs Kempervennen in Westerhoven (100 bezoekers)

25 april - Wandelen met KWBN Lentetocht in Meijerijstad (1500 bezoekers)

Topsportwedstrijden:

23 april - Willem II - RKC Waalwijk (2000 bezoekers)

24 april - PSV - FC Groningen (4000 bezoekers)

30 april - FC Eindhoven - FC Den Bosch (450 bezoekers)

30 april TOP Oss - Jong FC Utrecht (500 bezoekers)

Casino's en speelhallen:

17 april - Pierre de Jonge in Etten-Leur (50 bezoekers)

24 april - Holland Casino in Breda (1200 bezoekers)

24 april - Jack's Casino in Eindhoven (250 bezoekers)

