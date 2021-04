Tommie Reijnen werd doodgeschoten om zakje wiet: 14 jaar celstraf geëist

Archieffoto: Saskia Kusters, SQ Vision. vergroot

Tegen de 19-jarige man die begin september 2020 in Boxmeer de 29-jarige Tommie Reijnen zou hebben doodgeschoten om een zakje wiet, is woensdag veertien jaar cel geëist. "Een geliefde zoon en broer is om een zak met honderd gram uit het leven van de nabestaanden gerukt."

Reijnen werd die avond rond kwart over acht neergeschoten in een brandgang aan de Leeuwerik. Een ruzie over de kwaliteit van de drugs blijkt de aanleiding te zijn voor zijn gewelddadige dood.

Vijf schoten

Reijnen stapte op zijn fiets en wilde wegrijden zonder de wiet te kopen. De vermoedelijke dader trok daarop een omgebouwd alarmpistool en schoot vijf keer op het 29-jarige slachtoffer en zijn 23-jarige vriend. Reijnen werd dodelijk getroffen. Het andere slachtoffer kwam er wonder boven wonder zonder kleerscheuren vanaf.

De schutter ging er met het zakje wiet vandoor, maar werd gezien op camerabeelden en de ochtend erop van zijn bed gelicht door een arrestatieteam. Kort daarna bekende hij de schoten te hebben gelost en ook het vuurwapen werd op zijn aanwijzen gevonden in zijn auto.

Twee levensdelicten

“Wij hebben hier te maken met een voltooide doodslag en een poging tot doodslag. Het gaat om twee levensdelicten, het op een na zwaarste delict dat we in ons wetboek kennen”, zei de officier van justitie woensdag. “Een geliefde zoon en broer is om een zak met honderd gram wiet uit het leven van de nabestaanden gerukt. Ze kunnen geen afscheid nemen, nooit meer zeggen dat ze van hem houden. En dat valt zwaar, elke dag.”

“De vriend van Tommie overleefde, maar heeft nog steeds nachtmerries en psychische klachten. Voor alle betrokkenen zal de tijd de wonden verzachten, maar de pijn en angst zullen nooit meer helemaal weg gaan.”

Verdachte werkt niet mee

Dat de 19-jarige verdachte uit Vortum-Mullem, die overigens een blanco strafblad had, niet meewerkt aan een psychologisch en reclasseringsrapport wordt hem ook aangerekend. Voor het OM is het daarom niet mogelijk een duidelijk beeld te krijgen van de psychische gesteldheid van de verdachte. Daarom eist het OM een gevangenisstraf van veertien jaar. De uitspraak is over twee weken.

