Weer 5 aanhoudingen voor coronarellen in Eindhoven en Den Bosch

De brandende wagen van ProRail (foto: Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties).

De politie heeft opnieuw verdachten opgepakt voor de coronarellen in Eindhoven en Den Bosch. Het gaat om vijf mannen. Onder hen is een 39-jarige man uit Gemert die werd aangehouden voor diefstal uit de Jumbo-supermarkt in het station van Eindhoven en de gesloopte auto van ProRail.

Wat de rellen in Eindhoven betreft, gaat het verder om een 67-jarige man uit Barendrecht (voor opruiing) en een tweetal uit Gemert van 17 en 20 jaar oud, beide voor openlijke geweldpleging. Een 20-jarige Bosschenaar werd ook voor geweldpleging in de kraag gevat.

Volgens de politie draait het rechercheonderzoek nog op volle toeren. Eerder werd al een groot aantal verdachten herkenbaar in beeld gebracht en opgepakt.

Het ingaan van de avondklok ging gepaard met rellen in de hele provincie. Relschoppers lieten een spoor van vernieling achter en ook zijn winkels geplunderd. Alle verhalen over de coronarellen lees je in dit dossier.

