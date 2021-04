Wandeltocht met coronatest om te bewijzen dat je kunt wandelen zonder test

Archieffoto. vergroot

Wandelsportvereniging OLAT in Olland bij Sint-Oedenrode ziet het eigenlijk helemaal niet zitten om een wandeltocht te houden waarvoor deelnemers zich moeten laten testen op corona. Er was dan ook grote twijfel of ze wel een coronatestevenement wilde organiseren. "In het belang van de wandelaars hebben we besloten toch mee te doen", reageert voorzitter Joop Wesseling woensdagavond.

Dinsdag werd de lijst met testevenementen bekendgemaakt. Op 25 april staat een wandeltocht met 1500 deelnemers gepland. De voorzitter van de wandelsportvereniging reageerde meteen vol twijfel over de noodzaak van testen bij een wandeltocht.

"Testen is niet de oplossing voor dit soort evenementen."

"We hebben er vandaag goed over nagedacht en we gaan de wandeltocht toch organiseren", vertelt Wesseling. "Dit doen we niet voor onszelf maar voor alle wandelaars en clubs. We willen aantonen dat je een wandeltocht goed en veilig kunt organiseren."

De mening over de verplichte coronatest is niet veranderd bij de wandelclub. "Testen is niet de oplossing voor dit soort evenementen." Wesseling wil dan ook aantonen dat dit niet direct wordt geaccepteerd door de wandelaars. "Een dure wandeltocht kost vier euro. Dan krijg je een routekaart en verzorging onderweg. Maar een coronatest kost al snel tien euro. Dat staat niet in verhouding."

"Iedereen is dat rondje om de kerk helemaal zat."

De voorzitter van OLAT denkt dat ook dat de testbereidheid voor een museumbezoek veel groter is dan voor een wandeling. "Tijdens het testevenement zullen wel veel deelnemers meedoen want iedereen is dat rondje om de kerk helemaal zat. Maar de vraag is hoeveel mensen in de toekomst deelnemen als testen verplicht is."

De Koninklijke Wandelbond Nederland zorgt dat alle ervaringen van OLAT richting het ministerie gaan. "Hopelijk dragen wij een steentje bij om georganiseerde wandeltochten, zonder een verplichte test, weer mogelijk te maken voor alle verenigingen en wandelaars in Nederland."

