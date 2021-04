Wasbeer in kippenhok was zwaar verwaarloosd en zit nu in opvang

Foto: Vooropvang de Maashorst. vergroot

De wasbeer die deze week werd gevonden in een kippenhok in Vught, was er slecht aan toe. Dat vertelt Sharon van Offeren van Vooropvang De Maashorst. De wasbeer is dezelfde dag nog naar een wasberenopvang in Someren gebracht en wordt daar volgens haar goed verzorgd.

Het was de tweede wasbeer die deze week in Vught opdook. Medewerkers van de dierenambulance in Den Bosch vingen het dier brachten het daarna naar De Maashorst in Schaijk. Dat is een tijdelijke noodopvang die controleert hoe het dier eraan toe is en het vervolgens naar een definitieve opvang brengt.

Eigenares Sharon van De Maashorst zag meteen dat het er niet goed aan toe was. "Hij was zwaar verwaarloosd. Zijn vacht was in een slechte staat en had her en der kale plekken."

"Het roofdier was zwaar vermagerd. Vergelijkbaar met een mens die tegen anorexia aan zit. Gelukkig was zijn eetlust wel in orde", vertelt Sharon. Het dier werd direct naar de dierenarts gebracht voor controle. "Gelukkig was hij klinisch wel in orde."

Sharon gebruikt het woord 'verwaarloosd', omdat ze er zeker van is dat dit geen wilde wasbeer was. "Het is sowieso een huisdier geweest. Hij is zo tam en het interesseert hem niks dat er mensen in zijn buurt zijn."

De wasbeer bleek een mannetje te zijn van drie tot vijf jaar oud. Gezien de staat van het dier, nam Sharon meteen contact op met de wasberenopvang in Someren. "De eigenares zei dat we hem meteen moesten brengen, gezien zijn toestand. Dus dezelfde avond was hij al daar."

Het was dinsdagmiddag eerst nog even de vraag of de wasbeer naar de opvang in Someren of naar Stichting AAP zou gaan. Die organisatie in Almere had aangeboden om de wasbeer op te komen halen, maar Sharon bracht de wasbeer uiteindelijk naar Someren. "Dit was maar veertig minuten bij ons vandaan en het dier had op dat moment snel de juiste verzorging nodig. De opvang in Someren is een hele goede plek voor het dier", zegt Sharon.

Stichting AAP baalt daarvan. Zij heeft namelijk de eerste wasbeer opgevangen en vermoedt dat deze twee bij elkaar horen. Peter de Haan: "Het kan geen toeval zijn dat er vlak na elkaar twee wasberen verschijnen op dezelfde plek. Waarschijnlijk zijn ze samen ontsnapt of losgelaten in Vught. Als ze elkaar kennen, is het minder stressvol voor ze als ze bij elkaar zitten. De opvang in Someren doet ook fantastisch werk, maar het is een beetje raar dat ze niet bij elkaar worden gezet."

Sharon is het daar niet helemaal mee eens. "Wasberen zijn niet monogaam. Het is niet zo dat het dier sterft van verdriet als hij zijn vriendje niet ziet. De dieren leven in groepen, maar het maakt niet uit in welke groep. Het gaat hier om het welzijn van het dier, dus op dat moment kozen we voor Someren omdat dat dichterbij was. Die wasberenopvang heeft ook een groep wasberen, dus het dier heeft nog steeds soortgenoten."

