Wasbeer bijt medewerker van de dierenambulance die hem wil vangen

De wasbeer in het kippenhok (foto: Albert Vesters). Albert Vesters ontdekte de wasbeer in zijn kippenhok.

Medewerkers van de dierenambulance hebben dinsdagmorgen in Vught een tweede wasbeer gevangen die daar in een kippenhok was opgedoken. Het roofdier beet een van de medewerkers door zijn handschoen heen in zijn hand. Het dier wordt naar een tijdelijke opvang in Schaijk gebracht.

Ista van Galen Geschreven door

Albert Vesters uit Vught ontdekte het de wasbeer toen hij zijn kippen wilde voeren. De Vughtenaar hoorde 's ochtends om vijf uur dat zijn kippen onrustig waren. "Dat gebeurt vaker, als er een kat rondloopt bijvoorbeeld." Dus dacht Albert er niet al te veel van. Maar toen hij rond acht uur zijn kippen eten ging geven, zag hij dat de onrust in het kippenhok niet door een kat werd veroorzaakt.

"Daar zag ik ineens een wasbeer. Hij bleef rustig toen ik binnenkwam, maar de kippen waren wel geschrokken. Die lopen nu in de tuin. De wasbeer zat nog in het hok", vertelt Albert. Het roofdier heeft een van de kippen doodgebeten. Het dier heeft de hele ochtend in zijn kippenhok gezeten.

De wasbeer zit in het leghok (Foto: Albert Vesters). vergroot

Wat hij nou precies met de wasbeer moest, wist Albert niet. "Ik blijf wel uit de buurt, want ik waag me niet aan beesten die ik niet ken.

Dierenambulance gebeten door wasbeer

De gemeente Vught stuurde de Dierenambulance Den Bosch naar het huis van Albert. Die kwam rond half twaalf het dier vangen. De wasbeer beet een van de ambulancemedewerkers in zijn hand. "Dat is logisch. Het dier was hartstikke bang en weet niet wat er gebeurt. Dus hij beet door de handschoen heen. Maar dat hebben we ervoor over zodat het beestje veilig naar de opvang kan", aldus een medewerker van de dierenambulance.

Het dier wordt naar een tijdelijke opvang in Schaijk gebracht. Daarna zal het dier gaan naar Stichting AAP of een opvang in Someren. "Het dier wordt niet doodgeschoten. Dit is een veel betere en diervriendelijkere oplossing", laat de gemeente weten.

Stichting AAP

Stichting AAP laat weten het dier wel op te willen vangen. "We zitten aardig vol, maar we maken graag een plekje voor het dier vrij. Zeker als we daarmee afschieten kunnen voorkomen", zegt een woordvoerder.

De stichting vermoedt dat de wasbeer die afgelopen weekend is opgevangen een huisdier was. "Het is een vrij tam dier", aldus de woordvoerder. Hij vindt het opmerkelijk dat er opnieuw in Vught een wasbeer is aangetroffen. "Het kan erop wijzen dat ook dit een huisdier was, dat samen met de andere wasbeer ontsnapt is of vrijgelaten."

Tweede wasbeer in Vught

Afgelopen weekend trok een wasbeer ook al veel bekijks in Vught. Die zat daar namelijk dagenlang in een boom. Zondagavond is het dier uiteindelijk met een verdovingsgeweer uit de boom geschoten. Het is opgevangen door Stichting AAP en zit nu in quarantaine. De komende dagen wordt het dier onderzocht.

Foto: René van Hoof vergroot

