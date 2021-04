Coronazelftesten gaan als warme broodjes bij de apotheek

vergroot

Was het vorige week nog best lastig om een coronazelftest te pakken te krijgen bij een apotheek, inmiddels is bij veel apotheken geen enkel probleem meer. De zelftesten zijn bij veel apotheken op voorraad en gaan als warme broodjes over de toonbank.

Janneke Bosch Geschreven door

Apotheek Heikant in Veldhoven heeft de testen vorige week binnengekregen en er is veel vraag naar, zegt een medewerkster. Er worden er naar schatting zo’n 25 per dag verkocht.

Ook bij apotheek Cleij in Den Bosch is dat het geval. Een medewerker daar vertelt dat er al over gebeld werd, voordat de testen binnen waren. “Ze gaan als warme broodjes over de toonbank. We krijgen de testen in grootverpakking van vijftig en verkopen ze los.”

"Ik had een doos besteld en heb er nu nog maar twee over."

Ook bij verschillende apotheken van Apotheekgroep Breda zijn de zelftesten te krijgen. “En als we ze zelf niet hebben, dan halen we ze bij een collega-apotheek.” En in Tilburg bij de BENU-apotheken zijn ze er bijna doorheen. “Ik had een doos van 25 binnengekregen dinsdag en ik heb er nog twee over”, vertelt een medewerkster. “Maar gelukkig kunnen we gewoon weer bijbestellen.”

De kans dat de sneltesten bij de apotheken opraken, is niet zo groot zeggen ze ook bij Heikant. “We hebben ze al een paar keer bij moeten bestellen. Maar dat is geen probleem.”

"Het is net een zwangerschapstest: als je geen controlestreepje ziet heb je iets niet goed gedaan."

De apotheken leggen uitgebreid uit hoe de test werkt en wat mensen moeten doen als ze positief testen. En daarbij is het ook niet superingewikkeld, zegt een medewerker van apotheek Heikant. “Het is net als bij een zwangerschapstest. Je ziet ook een controlestreepje en als je dat niet ziet, heb je iets niet goed gedaan.”

