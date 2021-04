Veel belangstelling voor 'testuitjes', maar testafspraak maken soms lastig

De Grote Kerk in Breda (Foto: Wikimedia). vergroot

Er is veel belangstelling voor de coronatestevenementen die later deze maand worden gehouden, maar het blijkt soms lastig om een afspraak te maken voor de coronatest die nodig is om binnen te komen. De Grote Kerk in Breda opent komend weekeinde haar deuren weer voor het publiek en er zijn nog genoeg kaartjes, maar de meeste tijdslots voor een coronatest in Breda zitten al vol.

Er zijn al ruim 15.000 afspraken gemaakt voor de sneltests die toegang geven tot de eerste 'testuitjes' in Nederland. De Keukenhof, Avonturenpark Hellendoorn en ruim twintig monumentale panden door het hele land openen komend weekend de deuren. Ze zijn daarmee de allereerste plekken die weer open gaan. Later volgen onder meer de Efteling, theaters en voetbalstadions.

Voor de komende dagen zijn al zo'n 10.000 testafspraken gepland. Voor de dagen daarna staan er 5.000 in de agenda, zo laat Tom Middendorp van Testenvoortoegang.nl weten. Met een negatieve testuitslag kun je naar meerdere evenementen.

'Nog kaartjes genoeg'

Wie zaterdag of zondag een bezoekje aan de Grote Kerk in Breda wil brengen kan online een gratis kaartje bestellen. Een medewerker laat weten dat er veel interesse is, maar dat er desondanks nog plek genoeg is. "Er kunnen op hetzelfde moment zo'n 100 man in de kerk, dan kan iedereen nog voldoende afstand houden", zo laat ze weten. Maar dat aantal van 100 is voor beide dagen nog niet bereikt.

Goed nieuws voor mensen die eropuit willen trekken dus, maar het inplannen van een coronatest in Breda kan lastig zijn. Vrijdagmiddag en zondagochtend is er nog plek, alle andere dagdelen is de straat gesloten of zijn vrijwel alle tijdslots (24 op zaterdag en 36 op zondag) al volgeboekt, zo is te zien op de speciaal voor dit doel opgezette website Testenvoortoegang.nl.

Geen plek in Bladel

Op een andere testlocatie, in Bladel, zijn vrijdag nog wat plekken vrij, maar in het weekend kan er niet getest worden. Ook hier gaat het om 24 tijdslots op zaterdag en 36 op zondag.

In Eindhoven is meer ruimte: daar zijn zowel vrijdag als het hele weekend nog genoeg opties. De openingstijden wisselen ook per locatie: de ene is 's ochtends dicht, de andere juist 's avonds.

Een woordvoerder van Testenvoortoegang.nl laat aan Omroep Brabant weten dat ook in Haaren en Bergen op Zoom testlocaties gebouwd zijn. Hiervoor kunnen echter via de site nog geen afspraken gepland worden. De komende weken wordt het aantal testlocaties nog verder uitgebreid zodat er meer mensen terechtkunnen voor een sneltest.

