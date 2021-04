Eindhoven Airport wil binnen vijf jaar elektrisch vliegen mogelijk maken

Eindhoven Airport wil bij wijze van proef binnen vijf jaar elektrisch gaan vliegen met passagiers binnen Nederland. Er komen lijnvluchten met kleinere elektrische vliegtuigen tussen de vliegvelden van Eindhoven, The Hague Airport en Groningen Airport Eelde. Dat hebben de luchthavens donderdag gezamenlijk bekendgemaakt. Na de proef willen de vliegvelden ook elektrisch naar het buitenland vliegen.

De drie luchthavens vinden dat het vliegen niet achter kan blijven bij alle elektrische ontwikkelingen in met name de auto-industrie. "Deze kleine elektrische vliegtuigen bieden mogelijkheden om regio’s of steden die nu nog lastig te bereiken zijn, beter met elkaar te verbinden. Die bestemmingen zijn nu vaak niet rendabel, dat moet straks anders zijn’’, vertelt directeur Roel Hellemons van Eindhoven Airport.