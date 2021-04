Moord op beschermd edelhert komt hard aan: 'We zijn echt heel erg ontdaan'

Het edelhert werd doodgeschoten (foto: Facebook Politie Best - Oirschot). vergroot

"We zijn echt heel erg ontdaan", zegt Sjors de Kort van Brabants Landschap. Zondag werd in zijn natuurgebied een vermoord edelhert gevonden. De politie doet onderzoek naar de dood van het beschermde dier. "Hopelijk heeft iemand iets verdachts gezien want de dader willen we pakken."

Het edelhert kwam door een schotwond om het leven. Hij lag naast een wandelpad in natuurgebied De Scheeken bij Oirschot.

"Bij herten gaat het om rangorde en voortplanting."

In Het Groene Woud, rond de A2 tussen Den Bosch, Eindhoven en Tilburg leven op dit moment tientallen herten. "Maar nu missen we één edelhert in de populatie", vertelt De Kort.

Voor een leek lijkt dat misschien niet zo erg maar de dood van het vierjarige hert is niet goed voor de populatie. "De groep heeft een concurrent minder", zegt de natuurbeheerder. "Bij herten gaat het om rangorde en voortplanting. Ze moeten vechten voor de hinde (vrouwtje, red.) en nu er eentje gedood is, is dat niet goed voor de rangorde."

"We hebben het dier weer op een rustige plek in de natuur gelegd."

Het edelhert is een beschermde diersoort en mag daarom niet zomaar worden afgeschoten. Sjors de Kort benadrukt nogmaals dat hij er enorm van baalt dat het dier is gedood. "Zeker de manier waarop. Op brutale wijze."

Camera’s hangen er natuurlijk niet in het natuurgebied en daarom hoopt De Kort dat iemand meer weet en zich meldt. "Desnoods via Meld Misdaad Anoniem." De boete voor de dader kan oplopen tot maximaal tienduizend euro.

"We hadden het niet zo gewild."

Normaal gesproken laat Brabants Landschap dode dieren liggen om zo diversiteit in de natuur te bevorderen. In dit geval hebben ze het bijna tweehonderd kilo wegende dier moeten verplaatsen. "Het edelhert lag bij een wandelpad. We hebben het dier op een rustige plek in de natuur gelegd. Terug de kringloop in, ook al hadden we het zo niet gewild."

Anderhalve eeuw geleden verdween het edelhert in Nederland door de jacht en het verdwijnen van hun leefomgeving. Met 700.000 euro op zak, een vernieuwd natuurgebied en dertien edelherten uit Frankrijk bracht Brabants Landschap het dier terug naar onze provincie.

Het edelhert in het Groene Woud vergroot

In maart 2017 werd de zogenoemde koning van het woud uitgezet omdat het edelhert een onmisbare schakel in de natuur zou zijn. Volgens Brabants Landschap zorgen edelherten namelijk voor meer leven in het landschap dankzij hun gedrag en graasgewoonten.

Zo zorgt het edelhert met zijn geschil, gesnoei en gegraas voor een gevarieerd landschap waar veel planten en dieren zich thuis voelen. "Doordat edelherten graag liggen te rollen in modderbaden die ze zelf maken en met hun gewei langs bomen vegen, maken ze letterlijk plaats voor tal van andere dier- en plantensoorten", zeggen ze bij de natuurorganisatie.

