Coronanieuws: vorige week recordaantal mensen gevaccineerd

18.17

In de week tot en met afgelopen zondag zijn 485.434 mensen in Nederland gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat is bijna evenveel als in de twee voorgaande weken bij elkaar. Nog nooit zijn er in één week zo veel mensen geprikt. Het ministerie van Volksgezondheid had voorspeld die week zo'n 500.000 prikken te zullen zetten. Minister Hugo de Jonge werd later iets voorzichtiger en hoopte daarbij in de buurt te komen.