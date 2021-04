Coronanieuws: 'Werkgevers houden thuiswerkers via software in de gaten'

07.23



Bedrijven hebben vorig jaar in totaal zo'n 17,6 miljard euro aan coronasteun ontvangen. Relatief veel compensatie voor loonkosten en vaste lasten ging naar de regio Amsterdam en IJmond, blijkt uit cijfers van het CBS. Maar ook in het zuidoosten van Brabant waren de kosten met gemiddeld 2013 euro uitgekeerde coronasteun per werknemer hoog. In Midden-Brabant bedroeg de coronasteun gemiddeld 1893 euro. In Noordoost-Brabant 1788 en in West-Brabant 1704 euro.