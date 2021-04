Met 200 kilometer per uur over de snelweg, wilde achtervolging op A16

Foto: Koninklijke Marechaussee vergroot

Na een wilde achtervolging op de A16, zijn donderdagnacht vier mensen aangehouden. Ze scheurden met 200 kilometer per uur over de snelweg en in hun auto werden flessen met lachgas gevonden.

Janneke Bosch Geschreven door

De Marechaussee wilde de auto rond twee uur in de nacht controleren, op de A16 bij Breda in de buurt. Maar de bestuurder van de Audi negeerden telkens het stopteken dat gegeven werd en probeerde hard weg te rijden bij de surveillancewagen van de Marechaussee.

Wilde achtervolging

Daarop begon een wilde achtervolging, waarbij de bestuurder van de vluchtende wagen verschillende keren de auto van de Marechaussees afsneed en gevaarlijke manoeuvres uithaalde. Er werden snelheden tot 200 kilometer per uur gehaald.

Er sloten ook eenheden van de politie aan bij de achtervolging. Bij Rotterdam kon de auto worden klemgereden. In de wagen werden verschillende flessen met lachgas gevonden en gebruikte ballonnen. De vier inzittenden zijn opgepakt, het gaat om twee mannen en twee vrouwen. Geen van hen kon zich legitimeren. Waarschijnlijk komt het viertal uit Frankrijk.

Gevaar op de weg

De auto is in beslag genomen en er wordt verder onderzoek gedaan naar de identiteit van de vier. De bestuurder van de auto wordt in ieder geval het veroorzaken van gevaar op de weg en het negeren van stoptekens ten laste gelegd.

