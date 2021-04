Henk Krol op de bres voor ouderen, nu 65.000 stemmen ongeldig blijken

Henk Krol. (Foto: Omroep Brabant) vergroot

Henk Krol wil dat politiek Den Haag ervoor zorgt dat bij volgende verkiezingen niet nog eens veel ouderenstemmen verloren gaan. Hij heeft daar bij verschillende partijen aandacht voor gevraagd, nu bekend is geworden dat 65.000 briefstemmen van 70-plussers ongeldig zijn verklaard bij de verkiezingen in maart. Dat aantal stemmen is goed voor één zetel.

Malini Witlox Geschreven door

De NOS meldde vrijdagochtend dat volgens onderzoek van de NOS en de Open State Foundation blijkt dat zes procent van het totaal aantal uitgebrachte briefstemmen, apart is gelegd voordat het tellen begon. Dit vanwege fouten die de 70-plussers, die vanwege de pandemie per brief mochten stemmen, bij het briefstemmen maakten.

De meest gemaakte fout was dat de 'stempluspas' niet was meegestuurd. Daarnaast zat in veel enveloppen helemaal geen stembiljet. Krol zegt voor de verkiezingen al te hebben gewaarschuwd voor misstanden rondom de stemmen. "Als ik dat toen niet had gedaan, was ik er nu ook niet mee bezig geweest."

Eén zetel

Krol was lang het boegbeeld van 50PLUS, maar stapte in mei vorig jaar uit de partij. Hij richtte toen met Femke Merel van Kooten-Arissen de Partij voor de Toekomst op. Ook die samenwerking eindigde in een conflict. De twee Kamerleden gingen hun eigen weg en uiteindelijk richtte Krol de Lijst Henk Krol (LHK) op.

Krol zegt geen aanspraak te willen maken op de ongeldig verklaarde stemmen. Juridisch gezien is dat ook onmogelijk. Bij het ontbreken van een stembiljet is niet aan te tonen op wie de senioren hadden gestemd. Ook stond LHK in de meeste peilingen op nul zetels. Zelf zegt hij: "Ik ga met mijn bed and breakfast aan de slag. Dat is veel leuker."

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.