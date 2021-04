Geen alcoholverkoop bij zwemplassen Den Bosch, een eigen biertje mag wel

Bij de Oosterplas en het Engelermeer mag geen alcohol worden verkocht. vergroot

Een biertje of een wijntje kopen en opdrinken in de zon, zit er bij de Oosterplas en het Engelermeer in Den Bosch niet meer in. Tenminste als het aan de gemeente ligt: de verkoop van alcohol is er met de nieuwe vergunningen niet meer toegestaan. En dat betekent dat Sjef Burg en zijn vrouw Elly straks niet langer meer 'de gezichten' zijn van het strandbad aan de Oosterplas.

"Het is vervelend", reageert Sjef. "We zaten al zo lang in het zwembad." Toen zijn contract afliep en er de mogelijkheid was om een nieuwe aanbesteding te doen, werd duidelijk dat dat alleen kon zonder de verkoop van alcohol. "Er was een alcoholverbod, het schoonmaken van het strand kwam erbij en zo veranderden er nog wat dingen", legt Sjef uit. Vooral de verandering van horeca naar detailhandel dwong Burg tot zijn keuze. "Dat is dertig procent van mijn omzet, nu wegen de kosten en de baten voor mij niet meer tegen elkaar op."

Veiligheid

Maar alcohol verkopen mag dus niet meer, als de nieuwe vergunning van kracht wordt. "We willen in verband met de veiligheid alcoholgebruik in combinatie met zwemmen in open water niet aanmoedigen", laat de gemeente in een reactie weten. De nieuwe uitbater heeft op die basis ingeschreven. Voorheen was het toegestaan om bij de zwemplassen licht alcoholische dranken in gesloten verpakking te verkopen.

Geen alcoholverbod

De bezoekers mogen van de gemeente wel zelf eten en drinken, ook alcohol, mee naar de zwemplassen nemen. "In Den Bosch mag je op veel plekken in het openbaar alcohol drinken, ook aan het water."

De gemeente Den Bosch gaat bij de strandbaden wel controleren op overmatig alcoholgebruik, omdat het in combinatie met zwemmen kan leiden tot gevaarlijke situaties. "Maar er is geen sprake van een alcoholverbod bij de strandbaden." De nieuwe vergunning staat los van evenementen.



Sjef en Elly hebben altijd met veel plezier het paviljoen uitgebaat en dat leverde een hoop gezellige momenten op. Veel klanten laten op Facebook weten dat ze er van balen. Toch hoeven de Bosschenaren Sjef en Elly niet te gaan missen, ze zullen wel nog met een ijscokar te vinden zijn bij de plas. "De nieuwe uitbater verkoopt geen schepijs, dus dat hebben we af kunnen spreken. We gaan ons focussen op een nieuwe uitdaging!"

Bij de Zuiderplas mag voorlopig nog wel alcohol verkocht worden. Het contract loopt daar tot en met 2023 en wordt daarna opnieuw aanbesteed.

Wachten op privacy instellingen...





App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.