Afgeschoten edelhert: 'Dit is het werk van een stroper'

"Dit is het werk van een stroper", zegt Nederlandse Jagersvereniging (foto: Facebook Politie Best - Oirschot). vergroot

Boswachters maar ook jagers snappen nog steeds niet waarom er vorig weekend een edelhert in Liempde is doodgeschoten. Het blijft voor alle partijen speculeren. De Nederlandse Jagersvereniging is duidelijk: "Dit mag niet. Het dier is beschermd. Als een jager dit heeft gedaan, is het een stroper."

Iedereen vindt het bizar. Zondagmorgen lag er een dood edelhert vlakbij een wandelpad aan de Ginnekendijk in Liempde. Het dier was doodschoten. De Veldhovense wildpoelier en tevens jager Maarten van de Sande uit Veldhoven kan zich voorstellen dat het foutje is.

"Misschien heeft een onervaren schutter zich vergist en dacht hij een ree te schieten. Die zijn aanzienlijk minder zwaar met 20 kilo. Die kun je zo op je schouder tillen. Een edelhert weegt 140 kilo en is niet te tillen. Dit verklaart dan meteen waarom het is achtergelaten", zegt jager Maarten.

Wachten op privacy instellingen...

Maarten sluit trouwens bijna uit dat een jager de schutter is. "Ik vermoed dat het gaat om een stroper. Een jager gaat niet in deze periode een vrouwtje die waarschijnlijk ook nog drachtig is neerschieten. Dat doe je niet. Stropers doen het vooral voor de kick. Dat zou ook weer verklaren waarom het dier is achtergelaten."

"De schutter was erg zichtbaar in het open veld."

Het blijft speculeren want niemand heeft het gezien. "Wat best opmerkelijk is, want het is bij water en een open veld gebeurd. De schutter was behoorlijk zichtbaar", denkt Maarten hardop.

Boswachter Frans Kapteins heeft zich ook verbaasd over het achtergelaten edelhert. "Zo triest. Waarschijnlijk is niet één hert gedood maar zijn het er drie, omdat ze nu drachtig zijn." Vanwege het gebrek aan een gewei concluderen beiden dat het om een vrouwtje, oftewel hinde, gaat.

"Doodschieten van wild kom ik zelden tegen."

De boswachter uit Oisterwijk heeft regelmatig met dode herten en reeën te maken. "Al die loslopende honden in de druk bezochte bossen jagen het wild op. Regelmatig loopt een achterna gezeten dier in paniek zijn dood tegemoet in plassen, hekken of omdat ze gebeten worden. Maar doodschieten kom ik zelden tegen."

Voor de natuur is het kadaver een feest. "Alle aaseters, denk aan de vos, kraaien, marterachtigen enzovoorts doen zich eraan tegoed", legt Frans uit. Planten en slakken profiteren ook, want de kalkresten worden dankbaar opgenomen."

"Bewust wild vangen met een snelle hond zie ik wel vaker."

Het edelhert is op een minder zichtbare plek gelegd om te vergaan. "Over een week zie je alleen de huid en botten nog", weet jager Maarten. Het dode hert blijft hem bezighouden.

Hij komt tijdens wandelingen weleens resten van stroperij tegen. "Maar er wordt niet vaak geschoten. Daar moet je toch een wapen voor hebben. Dat is een drempel. Voor de kick met zeer snelle honden wild vangen, dat zie ik wel vaker. Dan laten ze kadavers inderdaad liggen. Er is weinig controle."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.