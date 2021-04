Bestuurder die motoragent expres aanreed moet jaar cel in

Een man die bewust op een agent inreed na een positieve alcoholcontrole is veroordeeld tot een jaar cel en mag anderhalf jaar niet rijden. Dat besloot de rechtbank van Den Bosch vandaag.

De politie in den Bosch hield in november 2018 de bestuurder aan voor een blaastest. Toen deze test aangaf dat de man waarschijnlijk gedronken had, reed de bestuurder vol gas achteruit richting de motoragent.