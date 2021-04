Grote Kerk Breda is weer open, maar het loopt niet storm

Foto: Raymond Merkx Buiten de Grote Kerk is een expositie te zien (foto: Raymond Merkx). Volgende Vorige vergroot 1/2 Foto: Raymond Merkx

De Grote Kerk in Breda is sinds zaterdagmorgen tien uur weer open voor publiek. Bezoekers mogen alleen naar binnen met een negatieve testuitslag. De kerk is onderdeel van de proef van het kabinet om het land langzaam van het slot te halen. Van drukte is absoluut geen sprake.

Er kunnen ongeveer honderd bezoekers op hetzelfde moment in de kerk aanwezig zijn. Op die manier kunnen de bezoekers genoeg afstand houden van elkaar. Op een normale dag trekt de Grote Kerk zo'n zeshonderd bezoekers, vooral dagjesmensen en toeristen uit België. Voor zaterdag hebben zich niet zoveel mensen aangemeld. Het gaat om een tiental bezoekers dat vandaag de kerk wil bezoeken.

'Urgentie niet hoog genoeg'

Directeur Marieke Wiegel snapt dit wel. "Je ziet dat mensen wel bereid zijn om zich te laten testen om naar bijvoorbeeld het theater te gaan. Een plek waar je hutjemutje op elkaar zit. Dan snap je dat je je van tevoren moet laten testen. Deze kerk is daarentegen heel groot, heel ruim. Mensen voelen hier niet de noodzaak voor zoveel poespas. Daarnaast staat dit monument er al 750 jaar en staat de kerk er over drie maanden ook nog wel. In die zin is de urgentie niet hoog genoeg om zoveel te ondernemen om de kerk te komen bezoeken."

Tussen tien en elf uur 's ochtends meldden zich drie mensen bij de kerk, onder wie Daniella Loeyza uit Ecuador en Taesik Kim uit Zuid-Korea. Ze bezoeken samen Breda. "De kerk is de mooiste plek van Breda. We hadden hem graag van binnen gezien, maar we wisten niet dat je je moest laten testen. Dus we zijn heel erg teleurgesteld.” Ook een andere man had geen test gedaan en mocht dus niet naar binnen.

De Grote Kerk is het eerste 'testuitje' in Brabant. Dit weekend gaan ook De Keukenhof, Avonturenpark Hellendoorn en ruim twintig monumentale panden, waaronder de Grote Kerk, open. Later volgen onder meer de Efteling, theaters en voetbalstadions.

