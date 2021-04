Vader en twee kinderen ontsnappen uit brandend huis in Tilburg

Wachten op privacy instellingen... Het huis in Tilburg liep bij de brand flinke schade op (foto: Toby de Kort/SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/2 Uitslaande brand verwoest huis in Tilburg, vader en kinderen op tijd buiten

Een huis aan het Mieredikhof in Tilburg is zaterdagnacht door brand verwoest. De bewoner slaagde erin zichzelf en zijn kinderen op tijd in veiligheid te brengen.

Het vuur werd rond een uur 's nachts ontdekt. De brand woedde beneden. De vader had, terwijl hij de kinderen redde, veel rook ingeademd. Hij is samen met de kinderen voor onderzoek naar een ziekenhuis gebracht.

Commotie

"Een hondje is tijdens alle commotie ontsnapt", laat een ooggetuige weten. "Een hamster in een kooi is door de brandweer gered. Die is bij buurtbewoners opgevangen."

De schade aan het huis is volgens de ooggetuige 'enorm'. Hij wijst naar de zwartgeblakerde woonkamer. "Het huis is onbewoonbaar."

Volgens een wijkagent op Instagram is de brand vermoedelijk ontstaan door kortsluiting in een oplader die in een stopcontact zat.

LEES OOK:

De vader en de kinderen werden voor controle met ambulances naar een ziekenhuis gebracht (foto: Toby de Kort/SQ Vision). vergroot

Toby de Kort/SQ Vision vergroot

De woonkamer van het huis in Tilburg is zwartgeblakerd (foto: Toby de Kort/SQ Vision). vergroot

Vanwege de brand in Tilburg werden meerdere hulpdiensten opgeroepen (foto: Toby de Kort/SQ Vision). vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.