Hondje dat ontsnapte bij woningbrand na zoektocht gevonden

Monica zoekt naar het weggelopen hondje (foto: Raymond Merkx). vergroot

Vier buurtbewoners zochten zondagmorgen naar de donkere chihuahua die ontsnapte bij de verwoestende woningbrand aan de Mieredikhof in Tilburg. Het hondje is schuw en liet zich urenlang niet makkelijk vangen. Rond kwart over elf wist de eigenaresse het hondje te vangen.

In alle vroegte schoten buurtbewoners het getroffen gezin te hulp. Zo liep Monica de Mierde met brokjes in haar hand rond. Toch schoot het hondje steeds weg. “Kom dan!”, roept ze. Monica maakte geluidjes om de chihuahua te lokken, maar tevergeefs. “De hond is niet te vangen. Och, dat arme beestje. Het is heel zielig. Hij rent de hele tijd weg. Het dier is heel erg bang."

Het hondje liep sinds zaterdagnacht rond in de buurt. Ook een andere buurtbewoner probeerde het beestje te vangen met een riem, maar dit lukte niet.

Buurtbewoner Trees van Gestel (77) zette water en brokjes neer voor het dier. “Het is heel zielig voor dat beestje. Een dier heeft ook gevoelens. We hebben maar brokjes van onze oppashond voor hem neergezet. Dan heeft hij toch iets. Misschien moeten we een schermpje neerzetten om het hondje uit de wind te houden. Ik zou het arme dier het liefst zelf even opvangen in mijn huis als dat kon, maar hij is niet te vangen."

Rond kwart over elf had het baasje van het hondje wel succes. Zij wist de chihuahua te vangen.

Monica probeert het hondje met voer te lokken (foto: Raymond Merkx). vergroot

De brand brak zaterdagnacht uit in het huis. Vermoedelijk is kortsluiting in een oplader die in het stopcontact hing de oorzaak van de brand. De vader en zijn twee kinderen konden op tijd wegkomen uit het huis. De brandweer redde een hamster. Het hondje was er toen al vandoor gegaan.

