Agent over verwoestende brand: 'Angstige blik staat op mijn netvlies'

1/5 Vanwege de brand in Tilburg werden meerdere hulpdiensten opgeroepen (foto: Toby de Kort/SQ Vision).

De verwoestende woningbrand in Tilburg zaterdagnacht heeft ook wijkagent Joost niet onberoerd gelaten. "Op mijn netvlies staat het gezichtje en de angstige blik in de ogen van de kleine meid met wie ik wegrende", schrijft hij op het Instagramaccount van Wijkagenten Reeshof.

"Toen mijn collega en ik bij het Mieredikhof aankwamen, zagen we de rode gloed en de vlammen al uit de voorgevel slaan", schrijft hij. Ze renden naar het huis en zagen daar twee kleine meisjes voor staan. "Allebei met alleen een dekbed omgeslagen."

Strompelend onder een dik rookgordijn Ze pakten de kinderen op en renden weg van het gevaar. "Bij een behulpzame overbuurvrouw konden we de kinderen veilig onderbrengen. Hun vader moesten we uit het huis schreeuwen. Gelukkig luisterde hij daarnaar. Strompelend onder een dik rookgordijn kwam hij naar buiten."

Volgens de agent is de brand mogelijk ontstaan door kortsluiting in een oplader in een stopcontact.