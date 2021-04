Coronanieuws: jeugd verlangt naar dagje Efteling en Beekse Bergen

12.28

Viroloog Menno de Jong van het Amsterdam UMC gaat onderzoeken of mensen die langer dan zes maanden geleden besmet zijn geweest met het coronavirus slechts een vaccinatie nodig hebben. Dat zegt hij in een interview met AT5. De Jong weet dat dit advies van de Gezondheidsraad is gebaseerd op onderzoek elders in de wereld, maar dit onderzoek is volgens hem met name uitgevoerd onder zorgmedewerkers die relatief gezond en jong zijn.