Coronanieuws: opheffen avondklok en openen terrassen op tafel in Catshuis

Minister Hugo de Jonge bij een eerder Catshuisberaad (foto: ANP 2020/Robin Utrecht). vergroot

Ook deze zondag houden we je via een liveblog op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis, in Brabant en daarbuiten.

ANP & redactie Geschreven door

De hoofdpunten:

Een deel van het kabinet komt zondag in het Catshuis bijeen om met onder andere RIVM-baas Jaap van Dissel te praten over de corona-aanpak.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

Liveblog

08.08 Ziekenhuizen stellen noodgedwongen hart- en kankeroperaties uit Ziekenhuizen zien zich door het stijgende aantal coronapatiënten op ic-afdelingen gedwongen de reguliere zorg verder af te schalen. Een deel stelt inmiddels ook hart- en kankeroperaties uit. Dit blijkt volgens de Volkskrant uit een rondgang langs ziekenhuizen en ic-hoofden. Er liggen nu bijna achthonderd coronapatiënten op de ic, het hoogste aantal sinds de eerste golf. Daar komen de honderden reguliere ic-patiënten bij.

07.15 Politie beëindigt illegaal feest De politie heeft ook zaterdagnacht weer een illegaal feest moeten beëindigen. Dit keer in een buitengebied bij Naaldwijk. Volgens De Telegraaf vond het feest plaats in een tuinhuisje en waren er zo'n veertig mensen aanwezig.

03.30 Opheffen avondklok en openen terrassen op tafel in Catshuis Een deel van het kabinet komt zondag in het Catshuis bijeen om met onder andere RIVM-baas Jaap van Dissel te praten over de corona-aanpak. Volgens ingewijden liggen er versoepelingen op tafel, maar vanuit het Outbreak Management Team klinken zorgen dat die te vroeg komen omdat de druk op de zorg toeneemt. Deze week kwam naar buiten dat het kabinet per 21 april de terrassen wil heropenen en de avondklok wil opheffen, mits de cijfers het toelaten.

01.23 Frankrijk wil vaccinatietempo omhoog en verlengt prikinterval

Om het vaccinatietempo te versnellen, verlengt Frankrijk vanaf woensdag de periode tussen de eerste en de tweede coronaprik met Pfizer/BioNTech en Moderna van vier naar zes weken. Gezondheidsminister Olivier Veran kondigt dit zondag aan in Le Journal du Dimanche. "Dat zorgt ervoor dat we sneller kunnen vaccineren, zonder de bescherming te verminderen", legt Veran uit in de krant.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.