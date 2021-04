Coronanieuws: 'Versoepelingen lockdown opgeschoven naar 28 april'

15.47

Directeur Bart Siemerink: "Meedoen aan de test is op dit moment de enige mogelijkheid. Maar het is niet de manier waarop we graag onze gasten ontvangen. Wij vinden dat iedereen in Keukenhof op een verantwoorde en veilige manier kan wandelen. Zonder test, net zoals in ieder ander park in ons land. Keukenhof doet mee aan de test om ervoor te zorgen dat we zo snel mogelijk gewoon open kunnen. "