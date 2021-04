Bestelbus door brand verwoest in Oss, derde autobrand binnen een week

Bestelbus door brand verwoest in Oss (Foto: Gabor Heeres/SQ Vision). vergroot

In de Jan Thijssenstraat in Oss is zondagnacht een bestel bus volledig in brand opgegaan. De bestelbus stond geparkeerd voor een garage bij een huis.

De brandweer had het vuur snel onder controle, maar de bestelbus was niet meer te redden. De oorzaak van de brand is niet duidelijk.

Het is de derde autobrand binnen een week in Oss. Vorige week dinsdag werd er in de Wagenaarstraat in Oss een auto door brand verwoest. Afgelopen vrijdag stond er aan de Oude Vest ook een auto in lichterlaaie.

