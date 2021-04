Lange treinen met Chinese containers bij Railport Brabant na Suez-blokkade

Wachten op privacy instellingen... Twee keer zoveel Chinese containers naar Tilburg. Volgende Vorige vergroot 1/2 Twee keer zoveel Chinese containers naar Tilburg

Tot voor kort kwamen er elke week zes lange treinen met containers rechtstreeks uit China aan in Tilburg. Sinds kort zijn het wekelijks maar liefst twaalf overvolle treinen die als eindstation Railport Brabant hebben. "Het zou mooi zijn als dat na juni zo blijft" zegt Remon Versteijnen van Railport Brabant.

Op het terrein aan de Jules Verneweg rijden grote heftrucks af en aan met containers. Op het spoor komt even na drie uur deze maandag een eindeloos lange trein het terrein opgereden.

"We weten nooit precies wanneer de trein aankomt omdat de containers in Polen op een andere trein worden gezet. Het spoor is daar niet zo breed als hier", vertelt Remon Versteijnen. Hij is manager bij Railport Brabant. "Soms zijn er treinen van meer dan zevenhonderd meter lang."

"Enorme toename van de kosten voor goederenvervoer over zee."

Vijftien dagen zijn de spullen in de containers onderweg geweest naar Tilburg via de zogeheten zijderoute. Ruim elfduizend kilometer vanuit het Chinese binnenland via Kazachstan, Rusland en Polen.

Remon Versteijnen voor één van de honderden containers die wekelijks uit China aankomen in Tilburg (foto: Jan Peels). vergroot

Sinds de stremming van het Suezkanaal is het op het eindstation in Tilburg veel drukker met treinen vanuit China. Sommige leveranciers die hun spullen zeker op tijd in West-Europa willen krijgen, hebben ervoor gekozen om ze op de trein te zetten. "Het heeft ook te maken met de enorme toename van de kosten voor goederenvervoer over zee."

"Op een trein kunnen 41 containers terwijl er 12.000 op een groot schip passen."

De zeevrachttarieven zijn verviervoudigd, waardoor het verschil tussen het vervoer over zee en de trein kleiner wordt. "Bovendien gaat het met een trein een stuk sneller. Op een containerschip zijn de spullen ruim een maand langer onderweg."

Toch is het vervoer met de trein maar een druppel op de gloeiende plaat als je het het vergelijkt met een zeeschip, zegt Remon. "Op een trein kunnen 41 containers terwijl er 12.000 op een groot schip passen."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.