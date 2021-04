Joey is na brand alles kwijt, zijn vrienden willen hem erbovenop helpen

Joey en zijn ouders, met Kim en haar man Brian (foto: privécollectie) vergroot

Het was een verwoestende brand zaterdagavond die het huis van Joey tot op de grond toe afbrandde. Hij wist ternauwernood zijn dochtertjes te redden. Maar van zijn huis, of zijn spullen, is niets meer over. “Hij heeft geen onderbroek meer om aan zijn kont te hangen”, zegt goede vriendin Kim Zwijgers. Ze is een crowdfundingsactie gestart om Joey en zijn dochters te helpen.

Janneke Bosch Geschreven door

Kim en haar man Brian kennen Joey al jaren. “Hij belde me zaterdagavond toen de brand uitbrak”, zegt ze. “Ik ben nog naar het ziekenhuis geweest, waar hij en de meisjes naartoe werden gebracht.”

"Joey's gezicht was helemaal zwart."

Dat bezoek staat haar op het netvlies gebrand. “Dat was heel heftig, om die twee meisjes zo in dat bed te zien. En Joey’s gezicht, hij was helemaal zwart”, herinnert ze zich. Gelukkig mochten ze alle drie diezelfde avond nog naar huis. “Bij Joey was het nog even spannend, want zijn waardes waren niet goed. Maar hij kreeg zuurstof en toen werd het een stuk beter.”

De impact van de brand komt nu pas, vertelt Kim. Het besef van wat er werkelijk is gebeurd, begint langzaam door te dringen. “Gisteren is hij even in het huis geweest en dan word je met de neus op de feiten gedrukt. Dan zie je dat je helemaal niets meer hebt. Hij zei: ik heb niet eens een tandenborstel meer.”

"Ik krijg allemaal berichtjes van mensen die iets willen doneren."

Die tandenborstel is inmiddels wel geregeld, maar het wordt nog een hele klus om weer een huis en een inboedel bij elkaar te sprokkelen. Daarom is Kim een crowdfundingsactie gestart.

Binnen een paar uur stond er driehonderd euro op de teller. “Er is al wat gedoneerd en ik krijg ook allemaal berichtjes van mensen die iets willen doen of spullen willen doneren.” Alles is welkom, zegt Kim. Zij coördineert de inzameling. In de hoop Joey en zijn dochters snel weer onderdak te hebben.

