‘Cola over datum, personeel weg’, horeca moet uit diepe winterslaap komen

Ruud Bakker in zijn zaak Dommel 18 in Eindhoven (foto: Noël van Hooft) Horeca moet uit diepe winterslaap komen: 'Cola over datum, personeel weg'

Je voorbereiden op een heropening zonder een harde datum, de horeca worstelt ermee. Ruud Bakker heeft een bar en restaurant in Eindhoven. ''Ik ben lamgeslagen nu de heropening weer is uitgesteld.'' Bakker zit met drank die de houdbaarheidsdatum nadert en erger nog...hij heeft hij nog maar een derde van zijn personeel over.

‘’Eenzaam, zo sta ik hier. Ik voel me verslagen’’, zegt de vermoeide Ruud Bakker maandagochtend in zijn zaak Dommel 18.

‘’De houdbaarheidsdatum van dit flesje is 30 april 2021.''

Vorige week kwam naar buiten dat de terrassen waarschijnlijk op 21 april weer open mochten. Maar zondag werd de heropening met minstens een week opgeschoven. ‘’Je merkte vorige week een bijzondere vibe. Schouders eronder, het gaat weer lukken. Dat is in een weekendje weer weggeslagen.’’

Om weer open te kunnen heeft Ruud Bakker twee weken nodig. Een rondje door zijn zaak laat zien waarom. ‘’De tap is leeg, de glazen moeten allemaal opgepoetst worden, de voorraad moeten we checken’’, vertelt de ondernemer terwijl hij een flesje cola uit de koeling haalt. ‘’De houdbaarheidsdatum van dit flesje is 30 april 2021. Als we de 28e niet open mogen kunnen we de cola weggooien.’’

''Als er een datum is moet de koe nog geslacht worden en het bier in de fusten.’’

Een groter probleem is het personeel. ‘’Ik had twaalf man personeel, daar heb ik er nog vier van over’’, vertelt Bakker. ‘’Ik moet zelf mee gaan helpen en we gaan vijf dagen in plaats van zeven dagen open.’’ Dit probleem hebben bijna alle horecazaken. Medewerkers met een nul-uren contract hebben veelal nieuw werk gezocht én gevonden.

Bij horecagroothandel Sligro staat alles in de startblokken om de horeca weer van eten en drinken te voorzien. ‘’Wij hebben gewoon een datum nodig en dan kunnen we gaan’’, zegt Wilco Jansen van Sligro. Er is nog genoeg te doen voordat alle producten weer bij de horecazaken zijn. ‘’Als er een datum is moet de koe nog geslacht worden, het zaadje van de sla gepland en het bier moet in de fusten.’’

''Alleen de terrassen kunnen we met twee vingers in de neus aan.’’

Toen de datum van 21 april naar voren kwam, zijn ze bij de groothandel niet meteen in actie gekomen. ‘’We zijn niet gaan opschalen, omdat we ook negatieve geluiden hoorden uit de gezondheidszorg.’’ De magazijnen liggen daarom nog niet vol met eten en drinken. Het is voor Sligro continu afwegen of ze vol inzetten op een genoemde datum. ‘’Overal zit een houdbaarheidsdatum op en daarom is steeds de vraag: durven we al te bestellen of niet? Want halen ze de openingsdatum wel?’’

De heropening van alleen de terrassen kunnen ze makkelijk aan. ‘’We zijn ingericht op een volledige opening van de horeca, festivals en pretparken. Alleen de terrassen kunnen we met twee vingers in de neus aan.’’ Voor Wilco en alle horecabazen is de heropening een soort start van de vrijheid. ‘’De opening van de terrassen is het begin van de heropstart van de horeca. Het is maar een deeltje van de oplossing.’’

''Eerst maar eens open gaan met dat wat we nu nog hebben.’’

Als dinsdag tijdens de persconferentie een datum genoemd wordt, weten ze bij de horecagroothandel dat een minuut later de bestellingen binnenstromen. ‘’Dat systeem werkt, dat weten we al. Maar niet iedereen kan op exact hetzelfde moment geleverd krijgen. We hebben zevenhonderd vrachtwagens rondrijden maar we moeten ook alle producten weer verzamelen.’’

Terug bij Ruud Bakker die nog een rondje door zijn lege zaak doet. ‘’Ik heb nog niks besteld. Ik wil eerst kijken wat er gaat gebeuren voordat ik voor duizenden euro’s ga bestellen. En zo denken meer horecaondernemers. Eerst maar eens open gaan met dat wat we nu nog hebben.’’

Ruud Bakker controleert de houdbaarheidsdatum van de cola (foto: Noël van Hooft)

