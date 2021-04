Andere baan voor honderden Jumbomedewerkers, FNV bang voor reorganisatie

Jumbo vlaggen (Archieffoto: Kevin Cordewener) vergroot

Vakbond FNV maakt zich zorgen over de aangekondigde reorganisatie onder het winkelpersoneel van Jumbo in Veghel. Medewerkers moeten 'niet trappen in een nieuw trucje' van de supermarktketen waarmee het de salarissen van personeel zou kunnen verlagen. Daarvoor waarschuwt de vakbond.

"Jumbo heeft voor niemand ontslag aangevraagd, dus wij raden aan als je dat wordt gevraagd niet in te stemmen met een lager salaris", zegt FNV-bestuurder Mari Martens.

'Er verdwijnen geen banen'

Bij de reorganisatie raken honderden winkelmedewerkers hun huidige baan kwijt. Dit blijkt uit een brief die het personeel heeft gekregen en die in het bezit is van RTL Z. Volgens een woordvoerster van de FNV probeert het concern het personeel intern ander werk aan te bieden. "Het uitgangspunt is dat er geen banen verdwijnen", zo reageerde Jumbo in een persbericht.

Het concern is al jaren bezig met de aanpassingen voor het nieuwe organisatiemodel, dat vanaf komende zomer wordt ingevoerd. Het bedrijf wil met de maatregelen uiteindelijk de klanttevredenheid vergroten. De plannen hebben niets te maken met de reorganisatie die vorig jaar mei werd aangekondigd en die betrekking had op het hoofdkantoor.

In de 'nieuwe winkelorganisatie' vervallen de functies 'afdelingschef' en 'eerste medewerker'. Medewerkers met deze functies worden boventallig verklaard en die moeten dus op zoek naar een andere baan bij Jumbo, of een functie elders. Winkelpersoneel van wie de baan komt te vervallen, mag solliciteren op een nieuwe functie binnen het bedrijf. Voor functies die komen te vervallen, komen passende functies in de plaats, zo meldt Jumbo.

'Te belachelijk voor woorden'

Volgens Margje van der Woude, vakbondsbestuurder Handel bij vakbond FNV, wil het bedrijf de betreffende werknemers onder meer een betere opleiding aanbieden. De vakbondsbestuurder gaat dinsdag met de leiding van het concern om tafel zitten. Haar collegabestuurder Martens zette maandagavond al de toon voor het gesprek: "Te belachelijk voor woorden. Dit is gewoon een verkapte bezuiniging."

Volgens Martens gaat het de laatste tijd juist goed met Jumbo, waardoor de ingreep onnodig zou zijn. Maar zolang Jumbo geen formeel ontslag aanvraagt, kan er in de ogen van Martens eigenlijk weinig gebeuren wat betreft salaris. Het werk van mensen zou er alleen iets anders uit kunnen gaan zien.

Over de plannen is overigens al overleg geweest met de centrale ondernemingsraad en de diverse filialen-OR's.

